هدف مصطفي محمد يقود جالطة سراي لصدارة الدوري التركي (فيديو)

أحرز مهاجم المنتخب المصري الهدف في الدقيقة 54 من أحداث الشوط الثاني من مباراة جالطة سراي وفنربخشة التركي بعد أن حصل مصطفى محمد على الكرة على حدود منطقة الجزاءوقام بمرواغة الدفاع، ثم يطلق تصويبة أرضية قوية في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى معلنه عن الهدف الثاني للفرعون المصري الجديد.

سجل مصطفي محمد ثاني أهدافه مع جالطة سراي، وأول أهداف المباراة ضد فنربخشة التركي متصدر الترتيب.

كما أصبح مصطفي محمد صاحب الجنسية رقم 28 التي تسجل أهداف في مباريات ديربي جالطة سراي مع فنربخشة التركي.

وأصبح مصطفى محمد بهذا الهدف أول مصري يسجل في ديربي فنربخشة وجالاتا سراي في تاريخ الدوري التركي طبقا لشبكة "أوبتا" المتخصصة في الأرقام والإحصائيات.

تصدر جالطة سراي جدول ترتيب الدوري الممتاز مناصفة مع فنربخشة، بعد أن تلقي الأخير الهزيمة أليوم في قمة الدوري التركي بهدف وحيد سجلة مصطفي محمد الدولي المصري.

أعلن فاتح تريم، المدير الفني لجالطة سراي التركي التشكيلة التي من المقرر خوضها لمباراة اليوم أما فناربخشة التركي ضمن منافسات الدوري التركي.

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وتصدر مصطفي محمد لاعب المنتخب المصري خط هجوم فريق جالطة سراي في مباراة اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من الدوري التركي.

وجاء تشكيل جالطة سراي كالتالي:

حراسة المرمى: موسليرا.

الدفاع: ساركي، ماركاو، دونك، لينس.

الوسط: توران، أونيكورو، بلهندة، تايلان، كيلينتش.

الهجوم: مصطفى محمد.

وتعد مباراة اليوم هي المباراة الأولى الأساسية لمصطفي محمد مع الفريق التركي، منذ رحيل اللاعب عن القلعة البيضاء.

وأرتفع رصيد جالطة سراي لـ45 نقطة في وصافة الدوري التركي قبل مباراة الديرببي ، خلف فنربخشة متصدر جدول الترتيب بفارق 3 نقاط ، وسجل مهاجمي الفريق التركي 46 هدفا في دفاعات الفرق الأخرى، بينما تلقت شباك جالطة سراي 16 هدفا ضمن منافسات الموسم الحالي.

ويتصدر فنربخشة الدوري التركي برصيد 48 نقطة جمعهم متصدر الترتيب من 22 مبارا، سجل مهاجمي الفريق45 هدفا، وتلقت شباكه 24 هدفا خلال المواجهات السابقة من الدوري.

يذكر أن مصطفي محمد واصل التسجيل للمباراة الثانية علي التوالي بعد أن سجل أول أهدافه في المباراة الماضيه أما باشاك شهير التركي من ركلة جزاء.