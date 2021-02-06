زلزال أسوان يثير القلق عبر منصات السوشيال ميديا.."تعرف على قوته"

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد رصد محطات الشبكة القومية لرصد الزلازال، مساء اليوم السبت، هزة أرضية جنوب شرق أسوان، وذلك على بعد 207 كم غرب مدينة حلايب.

أثار الزلزال حالة من القلق والفزع بين المواطنين في أسوان، فضلًا عن العديد من المدن والمحافظات المجاورة، ليتسائل الكثير من رواد السوشيال ميديا عن تأثر أسوان بقوة الزلزال.

تفاصل عن زلزال أسوان

أكد الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، سجلت مساء السبت، هزة أرضية جنوب شرق أسوان وعلى بعد 207 كم غرب مدينة حلايب.

وأوضح القاضي، أن زلزال أسوان حدث في تمام الساعة السادسة و14 دقيقة و49 ثانية، وذلك بقوة 4.2 على مقياس ريختر بخط عرض: 22.18 شمالا، وخط الطول: 34.64 شرقا، والعمق: 19 كم .

مدى تأثر أسوان وسكانها بالزلزال

لفت رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أن هناك العديد من سكان أسوان لن يشعروا بتلك الهزة على الإطلاق، حيث لم يرد للمعهد أي شعور من بعض المواطنين بزلزال أسوان.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة، حيث تم اختيار أماكنهم بدقة في ضوء التاريخ الزلزالي لمصر كلها، وأصبح مستحيلا حدوث أي زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

الجدير بالذكر، أن الشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة في العالم، حيث تعد مصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط في هذا المجال، ليعود تاريخها إلى أكثر من 150 عامًا.