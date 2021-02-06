صدمة.. "مفاجأتين" في تشكيل الأهلي أمام بايرن ميونخ !!

ينتظر عشاق كرة القدم المصرية والأفريقية مواجهة مرتقبة من العيار الثقيل بعد غد الإثنين ، حيث يلتقى الأهلي مع بايرن ميونخ بطل اوروبا في الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية، وسوف تقام المباراة علي ملعب أحمد بن علي بالدوحة.

وبعد صعود الأهلي علي حساب الدحيل القطري في مباريات الدور الثاني بهدف نظيف سجلة حسين الشحات، لم تكن جماهير الأهلي سعيدة بالفوز بسبب مشاركة مروان محسن مهاجم الفريق في الشوط الثاني من المباراة وإضاعتة فرصة محققة بعد التعامل معها بشكل سيئ.

ومن خلال تدريبات الفريق المقامة حاليا في قطر، فإنه قد يلجأ بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بتقديم مفاجأتين من العيار الثقيل، أولها الدفع بمروان محسن في مركز الهجوم بدلا من والتر بواليا الغير موفق خلال المباريات الماضية، وبذلك سوف يشارك مهاجم الأهلي المغضوب عليه من الجماهير خلال الفترة الماضية، خلال المباراة الهامة والصعبة أمام بطل أوروبا بايرن ميونخ المدجج بالنجوم وحارسه العملاق مانويل نوير.

ويمتلك مروان محسن ثقة المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني ويري فيه ما لا يراه مشجعي الأهلي ويريدوا تواجد والتر بواليا منذ بداية المباراة أو محمد شريف من أجل الضغط علي دفاعات الفريق الألماني والخروج بنتيجة طيبة.

و ينوي بيتسو موسيماني عدم مشاركة محمد شريف في المباراة لأن طريقة لعبه لا تناسب المباراة الهامة والمصيرية، ويفضل عليه مروان محسن ووالتر بواليا، ومن الممكن أن يحظي مروان محسن بمكانة في التشكيل الأساسي للمباراة.

ثاني المفاجأت التي من الممكن أن تحدث في المباراة، هو مشاركة محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلي منذ بداية المباراة، وقد يلجأ موسيماني إلي ورقة كهربا بسبب خطورتة الهجومية داخل أرض الميدان والتي سوف تفيد الأهلي أمام دفاعات بايرن ميونخ، وفي حال إعتماد موسيماني علي ثلاثي خط وسط مكون من حمدي فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج، سيكون الإعتماد علي كهربا في الخط الأمامي بجوار محمد مجدي قفشة.

سيناريوهات عديدة من الممكن قد تحدث من موسيماني خلال مباراة بايرن ميونخ لأن المباراة برغم صعوبتها إلا أن جماهير الأهلي لديها تفاؤل كبير في المباراة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

يذكر أن الأهلي سوف يلاقي بايرن ميونخ يوم الأثنين القادم في تمام الثامنة مساء علي ملعب أحمد بن علي بالدوحة خلال منافسات الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية.