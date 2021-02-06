فكرونى بأتوبيس الزمالك.. أحمد موسى يعلق على تأخر طائرة بايرن ميونخ

جدة - نرمين السيد - وصف الإعلامى أحمد موسى، تأخر طائرة الفريق الأول لكرة القدم بنادى بايرن ميونخ على الوصول إلى الدوحة لمواجهة النادى الأهلى فى نصف نهائى كأس العالم للأندية، بأنه يشبه تأخر أتوبيس الزمالك عن مواجهة الأهلى فى الدورى الموسم الماضى، والتى احتسبت بفوز الأهلى بالانسحاب.





وقال موسى، مساء اليوم السبت، خلال برنامج "على مسئوليتى"، المذاع على قناة "صدى البلد، : "طائرتهم إتأخرت 7 ساعات بيفكرونى بأتوبيس الزمالك". وأضاف : "من الوارد أن يهزم النادى الأهلى بايرن ميونخ، فى المباراة، فلا يوجد فى كرة القدم مستحيل، حيث نجح منتخبنا سابقًا فى الفوز على إيطاليا بهدف حمص فى كأس العالم للقارات، وهى مباراة للتاريخ". وكانت بعثة البايرن واجهت أزمة عطلت توجهها إلى الدوحة، حيث فشلت البعثة فى إنهاء إجراءات السفر عقب الانتهاء من لقاء هيرتا بيرلين فى الدورى الألمانى.

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