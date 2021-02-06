غدا.. شكرى يلتقى وزيرى خارجية لبنان واليمن وأمين عام التعاون الخليجى

جدة - نرمين السيد - كما يجرى الوزير شكرى، فى اليوم نفسه مباحثات مع شربل وهبة وزير خارجية لبنان الذى يقوم بزيارة إلى القاهرة.
ومن المنتظر أن يتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين القاهرة وبيروت وتعزيزها فى شتى المجالات بالاضافة إلى التطورات الحالية على الساحة اللبنانية.
كما يستقبل الوزير شكرى، غدا أيضا أحمد عوض بن مبارك وزير خارجية اليمن، لبحث التعاون بين البلدين وتطورات الوضع الحالى فى اليمن.
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