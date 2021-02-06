البحوث الفلكية: هزة أرضية بقوة 4.2 درجة بجنوب شرق أسوان

جدة - نرمين السيد - سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فى تمام الساعة السادسة و14 دقيقة و49 ثانية مساء اليوم بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر جنوب شرق أسوان وعلى بعد 207 كم غرب مدينة حلايب.





وأشار الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، فى بيان أصدره اليوم، إلى أن إحداثيات تلك الهزة الأرضية وقعت على خط عرض 22.18 درجة شمالا، وخط طول 34.64 درجة شرقا، وعلى عمق 19 كم. وأكد أنه لم يرد للمعهد أى شعور من بعض المواطنين بمصر بهذه الهزة، ولا حدوث أى خسائر فى المنشآت أو الأرواح.

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