مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات شركة Condor الألمانية

جدة - نرمين السيد - استقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم السبت، أولى رحلات شركة Condor للطيران الألمانية القادمة من مدينة فرانكفورت وتحمل على متنها 220 راكبا، وجاء ذلك فى إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الطيران والسياحة و الآثار.





وبهذه المناسبة تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، وقام فريق العلاقات العامة بإستقبال الركاب وطاقم الطائرة بالورود والشيكولاتة، كما تم الاحتفال بقائد الطائرة حيث أنه تصادف أن هذه الرحلة تعد الأخيرة له قبل بلوغه سن التقاعد، بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى حفاظًا على سلامة المسافرين والعاملين. واستقبل أعضاء مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى المسافرين بالورود، كما وزعوا عليهم مواد دعائية عن مصر ومقوماتها السياحية والأثرية والهدايا التذكارية. جدير بالذكر أن تلك الرحلة ستكون منتظمة أسبوعيًا، مع زيادة عدد الرحلات إلى 3 رحلات أسبوعيًا فى منتصف مارس المقبل.

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