مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات شركة Condor الألمانية .. صور

استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم السبت، أولى رحلات شركة Condor للطيران الألمانية القادمة من مدينة فرانكفورت وتحمل على متنها 220 راكباً.
تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، وقام فريق العلاقات العامة باستقبال الركاب وطاقم الطائرة بالورود والشوكولاتة، كما تم الاحتفال بقائد الطائرة حيث إنه تصادف أن هذه الرحلة تعد الأخيرة له قبل بلوغه سن التقاعد، بالاضافة إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعي حفاظًا على سلامة المسافرين والعاملين.
استقبل أعضاء مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي المسافرين بالورود كما وزعوا عليهم مواد دعائية عن مصر ومقوماتها السياحية والأثرية والهدايا التذكارية.
جدير بالذكر ان تلك الرحلة ستكون منتظمة أسبوعيًا ،مع زيادة عدد الرحلات إلي 3 رحلات أسبوعيًا في منتصف مارس المقبل.
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