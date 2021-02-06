نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. المرحلة الأولى لانتخابات النقابات الفرعية لنقابة المحامين في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تعقد غدا الأحد، المرحلة الأولى لانتخابات النقابات الفرعية، وذلك لنقابات: شمال الجيزة – جنوب الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء. أحمد جودة - القاهرة - تعقد غدا الأحد، المرحلة الأولى لانتخابات النقابات الفرعية، وذلك لنقابات: شمال الجيزة – جنوب الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء. ويشرف على الانتخابات لجنة قضائية من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم.