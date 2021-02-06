نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إشادات بعد مطالبة برلمانية من وزير الكهرباء إلغاء الشرائح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت الدكتورة إيرين سعيد عضو مجلس النواب إشادات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد طلبها أمس من وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر بالغاء شرائح الكهرباء، في ظل ارتفاع الفواتير.

كما طالبت عضو مجلس النواب تثبيت رسوم خدمة العملاء.

وأضافت إيرين أنه لابد من وضع حلول حاسمة للحد من سرقات الكهرباء، والتي تضر الجميع، مشيدة في الوقت ذاته بمجهودات الوزارة خاصة مع انتهاء ظاهرة انقطاع الكهرباء، وتحسن الخدمة.