الضرائب المصرية تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية

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محمد سياف - ابو ظبي - تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ابتداءًا من 15 فبراير أكد علي ذلك موقع الضرائب المصري، حيث أشار إلي أن وزير المالية يهتم لإجراء مصلحة الضرائب المصرية منظومة مميكنة للفاتورة الإلكترونية وتبدأ المرحلة الثانية في 15 فبراير 2021 وسوف يتم التطبيق علي 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين.

وذلك يضمن سرعة استيفاء الخزانة العامة وتأمين الإيرادات العامة وهي أحد مشروعات تطوير منظومة الضريبة المصرية لحصر الاقتصاد الغير رسمي.

ما هي منظومة الفاتورة الإلكترونية

هو عبارة عن نظام يمكن مصلحة الضرائب من متابعة المعاملات التجارية بين الشركات والشركات الأخري، ويتمثل في تبادل البيانات عن الفواتير بصيغة رقمية بشكل لحظي سريع، مما يساهم في التحول الرقمي للشركات ومنظومة الضرائب للشركات، وذلك للتحقق من بيانات الفواتير والمصادر ومحتويات الفواتير مما يستهدف القضاء علي السوق الموازي والاقتصادات الغير رسمية، وذلك لتحقيق التكافؤ للفرص وتسهيل الإجراءات الضريبية ويضمن سرعة العملية.

مميزات منظومة الفاتورة الإلكترونية

أشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية السيد رضا عبد القادر أن الفوائد قصيرة الأجل سوف تعود علي الممولين بعد تطبيق هذه المنظومة للفاتورة الإلكترونية مما يسمح لمصلحة الضرائب التحقق من صحة بيانات الفواتير للأطراف المتعامل بينها مثل الشركات للشركات الأخري، مما يعزز المركز الضريبي للشركات ومنح تصنيف الشركات ذات التصنيف ذات المخاطر الضريبة المنخفضة، وأيضاً يساعد ذلك و يساهم بشكل رسمي في إجراء التسويات بين الشركات لضريبة القيمة المضافة.

وأوضح أيضاً رئيس مصلحة الضرائب أنه هنالك أيضاً عدة فوائد سوف تعود علي الممولين عند تطبيق المنظومة ولكنه سوف يكون علي المدي البعيد لتخفيف العبء الإداري لتقليل التكاليف الخاصة بالتعاملات وأرشفة الفواتير في أوراق مادية ليس رقمي، لتتمكن الشركات من إمكانية الفحص عن بعد و الذي يقلل التكاليف و الوقت و يسهل الإجراءات للرد.

و كان ذلك نقلاً عن أخبار مصلحة الضرائب للموقع الرسمي.

و يساهم ذلك في تطوير الإجراءات الخاصة بالفحص وإجراءات الدفع والتقييم لضرائب الشركات ويضيق الفرص علي التهرب من الضرائب و يساعد الشركات في إنهاء جميع المستحَقّات بشكل إلكتروني دون أخطاء محاسبيه أو تكاليف مراجعة الحسابات ومشكلات القضائية للأخطاء، وذلك لأن النظام الإلكتروني نادراً ويكاد يكون لا يتسبب في أخطاء مثل التي تحدث نتيجة الحساب بطريقة يدوية.

أيضاً تسمح هذه المنظومة للضرائب بالتعرف علي المصاريف للشركات بينها البعض مما يساهم في حصر العمليات فيما بينها وكشف الأخطاء الحسابية ومنع الاقتصادات الغير رسمية مثل الشركات الغير مسجلة بشكل رسمي في مصلحة الضرائب، وهذه من خطوات النهوض الاقتصادي للدولة المصرية و الأهم لتحقيق توازن الميزانية العامة.

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