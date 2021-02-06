تصدرت الفنانة شيماء سيف، محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، جراء ظهورها مع الاعلامية منى الشاذلي لتكشف عن كواليس مسلسلها الجديد "في بيتنا روبوت".

أثارت شيماء سيف حالة من الجدل الواسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد ظهورها بشكل مختلف للمرة الأولى، لتجسد شخصية "روبوت"، ما جعلها تستغنى عن أول صفة تميزها بين الجمهور، ألا وهي السخرية التي تنفرد بها دون عن العديد من نجوم الكوميديا بصفة عامة.

شيماء سيف تكشف كواليس مسلسل في بيتنا روبوت

كشفت "شيماء" مدى الصعوبة التي واجهتها لإتخاذ المواضيع بطريقة جادة، مؤكدة أنها كانت قادرة على إستبدال حالة أبطال العمل بأكمله من الجادية إلى المرح ووصلة ضحك متصلة في كواليس المسلسل، بل وأثناء التصوير.

وأوضحت الفنانة شيماء سيف، أن الفنان والمخرج هشام جمال كان محق في تغير صوتها الضحوك كي يتماشي مع الشخصية التي تجسدها وتخرج بالشكل المطلوب.

مشاهد شيماء سيف في المسلسل

وأضافت، أن مسلسل في بيتنا روبوت تطلب منها مجهود كبير في التحضيرات لملابس الريبوت، مستدركة أنه :"اللوك في الأول كان شبه خيرية أحمد، و الروبوت زومبا كانت ببروكة شعر قصير، وده خلاني أحرجت أكمل المسلسل قرعة". وتابعت شيماء سيف: " اللوك كان بياخد وقت ومجهود كبير جدًا وخصوصًا أنه لبس البروكة القرعة كان صعب جدا..كان الافضل والأسهل الباروكة"، مشيرة إلى أنها سعيدة بالنجاح الذي حققه العمل.