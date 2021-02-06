تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشارك في فعاليات اليوم الثاني من دورة "دور الإعلام الديني"

شارك وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في فعاليات اليوم الثاني، من دورة "الإعلام الديني وتحديات معاصرة"، والتي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء في مدينة شرم الشيخ.

وفد تنسيقية شباب الأحزاب

حضر وفد تنسيقية شباب الأحزاب اليوم، الندوة التي تحدث فيها الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حول دور الإعلام في مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع لاسيما المتعلقة بالأمور الدينية والمفاهيم المغلوطة، مؤكدا أن ما مرت به مصر خلال السنوات الماضية لو مرت به أي دولة من الدول العظمي فستنهار.

وقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كرم جبر:" إن المصريون يثقون أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حقق خلال 6 سنوات فقط ما لم يحققه أي رئيس من قبل، وهذا أعطى ثقة المصريين تجاه رئيسهم، لثقتهم أن الدولة تتقدم وتبنى وتنفذ العديد من المشروعات في كافة المجالات.

كرم جبر: القوات المسلحة طوق النجاة

وأضاف الكاتب الصحفى، كرم جبر:" القوات المسلحة طوق النجاة للوطن في كل الأوقات، وامتصت كل الضربات نيابة عن الشعب.

وشارك في وفد التنسيقية كل من النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، والأساتذة أعضاء التنسيقية، أحمد مبارك، وأحمد فتحي، وأحمد مجدي.

يذكر أن دورة "الإعلام الديني وتحديات معاصرة" والموجهة للواعظين والدعاة وشباب الإعلاميين المعنيين بالإعلام الديني تقام د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام.