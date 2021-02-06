اليوفي يضرب روما بثنائية ويقترب من صدارة ترتيب الكالتشيو(فيديو)

فاز يوفينتوس علي روما في قمة الجولة الثانية والعشرون من الجوري الإيطالي بهدفيين دون رد سجل أحدهم كريستيانو رونالدو لاعب اليوفي ومنتخب البرتغال.
سجل كريستيانو رونالدو الهدف الأول لصالح يوفينتوس في الدقيقة الثالثة عشر من أحداث الشوط الأول بالدوري الإيطالي، قبل أن ينتهي الشوط الأول بتقدم السيدة العجوز بهدف دون رد.
ضاعف إبانيز التقدم لليوفي عن طريق تسجيل هدف ذاتي في مرماه في الدقيقة 73 من الشوط الثاني، بعد تمريرة رائعة من البديل كوادرادو إلى كولوسوفيسكي الذي أرسل تمريرة عرضية رائعة، حاول وجر إبانيز قبل أن تصل إلى رونالدو لكن دخلت شباك ذئاب روما.
ظلت روما تحاول الرجوع في المباراة وسط محاولات لتضيف النتيجة من قبل اليوفي لكن دون جدوى لكلا الفريقين وأنتهت المباراة بفوز السيدة العجوز علي روما بهدفيين مقابل لأ شئ ضمن منافسات الدوري الإيطالي.
وتخطى اليوفي روما في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد تحقيق الإنتصار عليه في المباراة التي جمعت الثنائي علي ملعب أليانز (تورينو) وأنتهت بفوز السيدة العجوز علي الذئاب بهدفيين مقابل لا شئ.
وأرتفع رصيد اليوفي للنقطة 42 يحتل بهم المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي وتخطى روما الذي تراجع للمركز الرابع في جدول الترتيب.
وتراجعت روما للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة بعد تلقى الخساراة أمام يوفينتوس، جمعهم فريق العاصمة من 21 مباراة خاضها الفريق خلال منافسات الدوري الإيطالي.
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