القبض على نجل رجل الأعمال صفوان ثابت بتهمة تمويل الجماعات الإرهابية

أعلنت مصادر أمنية، اليوم السبت، أنه تم القبض على نجل رجل الأعمال المحبوس صفوان ثابت، بتهمة تمويل الإرهاب ودعم الجماعات الارهابية بالأموال، وذلك من داخل مسكنه في أحد الكمبوندات بمنطقة أكتوبر.

الحكم على نجل صفوان ثابت

قررت جهات التحقيق، حبس نجل صفوان ثابت 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن تم القاء القبض عليه لعدة أسباب على رأسها تمويل الجماعات الإرهابية.

وكانت قد قررت جهات التحقيق في وقت سابق حبس صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة العامة في اتهامه بتمويل الإرهاب ومشاركة جماعة أسست على خلاف القانون.

حبس صفوان ثابت

أثبتت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين بارتكاب العديد من الجرائم منها الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية، كما أسندت جهات التحقيق إلي المتهمين عدة جرائم منها تمويل جماعة إرهابية بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.