نواب التنسيقية بمجلس النواب: شعلة حماس لا تتوقف.. جرأة فى النقاش.. وتفعيل مستمر للأدوات الرقابية

من الطبيعى أن تنطلق البدايات متعثرة أحيانًا أو تتقدم ببطئ، خاصة فى ظل التحديات الصعبة والاستثنائية التى تمر بها الدولة المصرية، وينطبق ذلك بشكل كبير على الأعضاء الجدد فى الحياة النيابية، إلا أن هذا لم يحدث مطلقًا مع فرسان تنسيقية شباب الأحزاب، الذين انخرطوا سريعًا فى دوامة الأحداث المتعلقة بالشارع المصرى، ومنذ اليوم الأول لهم وحتى الآن تحت القبة يعبرون عن آمال كل الفئات فى تحقيق الأفضل. نواب التنسيقية فى البرلمان نقاشات ساخنة، مواجهات محتدمة، تعاون مثمر، تفعيل لأدوات رقابية، كلها رؤوس عناوين تصلح لما تم تفعيله من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب، خلال أيام البرلمان الأولى وحتى الآن، حيث تجد حالة من التدافع المثمر والإيجابي لما هو فى صالح مصر، ونشير فى السطور التالية أبرز تلك الجهود.

أميرة العادلى منذ نعومة أظافرها فى السياسة، وتبرز النائبة أميرة العادلى، منطلقة وواضحة، ولم نلحظ يومًا أنها غضت الطرف عن حدث، إلا وكانت شريكًا فاعلًا تتحدث بطلاقة وتنتقد بوضوح إذا كان هناك حاجة لذلك. واجهت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، وزير الإعلام أسامة هيكل، لتوجه له العديد من الانتقادات والتساؤلات المتعلقة، بملف الإعلام فى مصر، ومسألة الجمع بين منصبى رئاسة مدينة الإنتاج الإعلامى، ومنصب وزارة الإعلام، كما ألمحت إلى أنه لم تلحظ أى تقدم فى السياق والمحتوى الإعلامى، وبالرغم من ذلك يوجه الوزير انتقادات للقطاع الذى هو مسئول عنه. كما أكدت عضو مجلس النواب، أميرة العادلى، خلال حديثها إلى وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، أن حياة المصريين غالية، ويلزم معاقبة أى مقصر فى القطاع الطبى، كما شددت على ضرورة وضوح بيانات الوزارة بشأن الحالات.

محمود بدر هذا الاسم لم يفارق أذهان المصريين رغم مرور السنين، وتعدد الأسماء وتباين المواقف، حيث أن مؤسس حركة تمرد التى أطاحت بالجماعة الإرهابية، لا يزال كما هو مواجهًا مثابرًا، لا يدخر جهدًا عن تحقيق طموحات الناس، وصوته الجهورى لا ينخفض فى مطالبة مراد الناس. استكمل النائب محمود بدر الفصل التشريعي الثاني، بنفس النهج الذى اتبعه فى الفصل الأول، يطلب الكلمة ويقدم أفكاره وملاحيظه، ويحتد أحيانًا فى نقاشه، وهو ما ظهر جليًا فى كلمته أمام وزير الأوقاف، حيث أكد أن تجديد الخطاب الديني لم يؤتى ثماره بعد، ويظهر ذلك فى توجه العديد من المواطنين للتبرع إلى بناء مساجد، بدلًا من تقديم الدعم فى مجال الصحة، الذى نحن فى أمس الحاجة له، مؤكدًا أن المسيرة التى ينتهجها وزير الأوقاف عائق أمام التنمية. فى الشأن الخارجى، بدر لا يضع مصر على الهامش، بل فى موقعها الصحيح، كدولة مركزية محورية، مؤثرة فى الشرق الأوسط، ووثق فى العديد من المشاهد، وأبرزها ما قاله فى الجلسة العامة أمام وزير الخارجية، سامح شكرى، حيث قال:" سياسة مصر الخارجية منذ 30 يونيو شريفة ومتوازنة بين المصلحة العليا والكرامة الوطنية.

مارسيل سمير هى يسارية، تنتقد بوضوح وتحدد مواطن القصور بإتقان مبهر، يعكس مدى إطلاعها وإلمامها بالأحداث، بدأت أولى خطواتها البرلمانية وكأنها ركيزة أساسية منذ الفصل التشريعي الأول. تولت النائبة مارسيل سميرة، أمانة سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، مارست دورها الرقابى سريعًا، حيث تقدمت منذ يومين بطلب إحاطة موجه للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، واللواء محمود شعروي وزير التنمية المحلية، بشأن تأخر ترقيات المعلمين بمحافظة القاهرة. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تضم كل الفئات والعناصر السياسية، ولا تقتصر على فصيل واحد، بل تسمح بالتنوع، والنائبة مارسيل سمير، هى عضو بحزب التجمع اليسارى، ومن أكثر الأعضاء نشاطًا.

عمرو درويش هو أحد القامات السياسية البارزة، فقد كان عضوًا فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وله العديد من الآراء والأفكار السياسية التى تدعم حرية الرأى، وترحب بتنوع الآراء، كما أن ثوابته الوطنية راسخة تنحاز بقوة إلى تماسك الدولة وترابط مؤسساتها. تولى النائب عمرو درويش أمانة سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ومنذ بداية الفصل التشريعي الثانى، لا يتوقف سعيه عن خدمة المواطنين، كما أن دوره الرقابى واضح للجميع، فقد وجه انتقادات حادة فى الجلسة العامة إلى وزير الإعلام أسامة هيكل، متسائلًا عن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث أشار إلى تراجع أسهم مدينة الإنتاج الإعلامى منذ توليه رئاستها. يتسم أداء النائب عمرو درويش، بالتوازن فى تناول الأمور، فهو يرى أن الدور الرقابى للنواب، غرضه تصحيح المسار ووضع اليد على مواطن القصور ومعالجتها، وليس تصيد أخطاء الوزراء.

محمد عبدالعزيز يتسم أداء النائب محمد عبدالعزيز، بالانضباط الشديد والتريث فى الحديث فهو دائم التحضير، وحتى فى ارتجاله يخرج الكلام بشكل موزون إلى أقصى حد، ونظرًا لوجوده عضوًا فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، التحق بلجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب. حديث عبدالعزيز فى مجلس النواب، ينطلق من أرضية وطنية ثابتة، مفادها أن مصر بمؤسساتها قادرة على إدارة كل الملفات، ولا تحتاج إلى ملاحظة أو أى تدخل من الخارج.

مرثا محروس تحقق النائبة مرثا محروس، حالة من التوازن بين الدور التشريعى والرقابى، وحضورها المتواصل فى الدائرة لمتابعة آخر التطورات ومعرفة احتياجات المواطنين، وتتبع النائبة مرثا محروس، نهجًا قائمًا على توجيه النقد بٌغية البناء، كما تتصدى بشكل لافت لكل ادعاءات حقوق الإنسان. تحت القبة، شاركت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، فى العديد من المناقشات الساخنة، حيث وجهت عدة أسئلة لوزير الكهرباء، محمد شاكر، حول تحويل منظومة عدادات الدفع، إلى العدادات مسبوقة الدفع خلال خمس سنوات، قائلة:" لماذا لاتحول إلى عدادات ذكية دفعة واحدة، حتى وإن طالت مدة التحويل. كما تصدت عضو مجلس النواب، خلال الجلسة الذى ضمت هيئة مكتب حقوق الإنسان، برئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى ادعاءات حقوق الإنسان، مؤكدة على ضرورة تنسيق كامل بين المؤسسات المعنية بالإعلام، مؤكدة على ضرورة وجود آلية موحدة بين الجهات الإعلامية، للتصدى إلى ملف حقوق الإنسان.

ربما يستشعر قارئ السطور ميل الكاتب إلى تلك التجربة الفريدة من تاريخ مصر، إلا أن الشاهد والمتابع للشأن البرلماني سيتأكد تمامًا إضافة هؤلاء الشباب إلى الحياة السياسية والنيابية، ونأمل تحقيق الأفضل فى المستقبل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نواب التنسيقية بمجلس النواب: شعلة حماس لا تتوقف.. جرأة فى النقاش.. وتفعيل مستمر للأدوات الرقابية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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