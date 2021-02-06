برعاية النائب أحمد دياب... حملة تطهير وتعقيم بالعجوزة ضد كورونا

قامت أمانه حزب مستقبل وطن قسم العجوزة برعاية النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ بتعقيم منطقة ميت عقبة وتوزيع كمامات على المساجد بعد ظهور حالات كورونا للحفاظ على صحة المواطنين و منع انتشار فيروس كورونا.

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الحد من كورونا



