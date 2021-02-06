برعاية النائب أحمد دياب... حملة تطهير وتعقيم بالعجوزة ضد كورونا

قامت أمانه حزب مستقبل وطن قسم العجوزة برعاية النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ بتعقيم منطقة ميت عقبة وتوزيع كمامات على المساجد بعد ظهور حالات كورونا للحفاظ على صحة المواطنين و منع انتشار فيروس كورونا.
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الحد من كورونا
رفع درجة الوعي
وشدد المشاركون في الحملة، على ضرورة رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة وتعزيز المعركة الوعي، وتعزيز الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية.
و شارك في هذه الحملة أعضاء هيئة مكتب حزب مستقبل وطن تحت قيادة أحـمـد الـولـيـد، وتنسيق عمرو فايد حبيب، بمشاركة عبد الباسط محمد اسماعيل وإسحق حنين وسيد نصحي ومحمود محمد عيد وسيد فايد حبيب واسلام عمرو فايد.
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