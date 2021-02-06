حياة كريمة تفتح باب المشاركة الشبابية فى المبادرة الرئاسية لتطوير قرى مصر

جدة - نرمين السيد - أعلنت مؤسسة حياة كريمة، فى بيان لها، عن فتح باب التقدم للمشاركة فى مختلف أنشطة المبادرة الرئاسية، التى انطلقت لتطوير قرى الريف المصرى فى 20 محافظة على مستوى 51 مركزا فى 1500 قرية.





وجاء نص البيان كالتالى: "لأننا نؤمن بأهمية تضافر الجهود وتكامل الأدوار لتوفير حياة كريمة لأهلينا، "مؤسسة حياة كريمة" ترحب بكل المتطوعين من مختلف الأعمار والخبرات لتقديم الدعم والمساندة لآلاف الأسر فى القرى الفقيرة من مختلف المحافظات". وتابعت المبادرة أنه يمكن المشاركة فى العمل التطوعى بمؤسسة حياة كريمة، عبر اللينك التالى: اضغط هنا وتحولت مبادرة حياة كريمة إلى مشروع قومى وإنجاز مأمول على أرض مصر بخدمات تشمل تطوير البنية التحتية، وسكن كريم وتنمية اجتماعية وبناء الإنسان، وخدمات صحية، وخدمات تعليمية، والتمكين الاقتصادى وهى المشروعات التى ستساعد على زيادة الدخل وتوفير فرص عمل للمواطنين بتلك القرى.

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