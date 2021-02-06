كشف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت مساء يوم السبت الموافق 06/02/2021 هزة أرضية جنوب شرق أسوان. وقال رئيس معهد الفلك إن الهزة الأرضية على بعد 207 كم غرب مدينة حلايب، وكانت بياناتها كالتالي: -

القوة: 4.2درجة على مقياس ريختر

خط العرض : 22.18شمالا

خط الطول : 34.64شرقا

العمق : 19 كم

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب أسوان دون خسائر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.