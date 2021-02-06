الدكتورة أماني أبو زيد تكتسح منافسيها في انتخابات مفوضية الطاقة بالاتحاد الافريقي

أعاد المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي اليوم إنتخاب مرشحة مصر الدكتورة أماني أبو زيد علي منصب مفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة و المعلوماتية و السياحة ( النقل الجوي و البحري و السكك الحديدية والطرق والطاقة والرقمنة والسياحة ) لفترة ثانية لمدة 4 سنوات " 2021 - 2024 " .وحققت الدكتورة أماني أبو زيد فوزا كبيرا علي منافسيها علي المنصب , حيث حصلت علي أصوات 50 دولة أفريقية من 55 دولة أعضاء في الاتحاد الافريقي وهو الفوز الذي وصف بـ " الأكتساح " , وهو ما يؤكد علي النجاحات الكبيرة التي حققتها الدكتورة أماني أبو زيد خلال توليها منصب مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الافريقي في الفترة من 2017 - 2021 في كافة المشروعات التي من شأنها تحقيق التنمية في كافة الدول الافريقية وتنفيذ أجندة 2063 .

وفيما يلي أهم المعلومات عن الدكتورة أماني أبو زيد . - انتخبت الدكتورة أماني أبو زيد من قبل رؤساء الدول و الحكومات في عام ٢٠١٧ وأعيد انتخابها لفترة ثانية 2021 .

- خبيرة دولية في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية

خمسة وثلاثون عامًا من الخدمة في مناصب قيادية في المنظمات الدولية و تترأس منظمات وبرامج افريقية و دولية .

- لديها معرفة عميقة و خبرة طويلة في إفريقيا على المستويات السياسية والاستراتيجية والتنفيذية ، و لها انجازات ملموسة و باع طويل مجال البنية التحتية ، الطاقة و الاندماج الإقليمي في إفريقيا.

- تعمل على رفع صورة إفريقيا وإبرازها وتعزيز الأولويات الأفريقية ووضعها بشكل فعال في المنتديات والخطط والاستراتيجيات العالمي ، و و حشد والشركاء الإقليميين والدوليين لدعم البرامج الافريقية واستراتيجيات التعافي ما بعد COVID19 تحت شعار "التعافي المستدام، الأخضر والذكي" وحملة لإنقاذ الأرواح والاقتصادات

- تقود الدكتورة أناني أبو زيد تنفيذ السوق الموحد الافريقي للنقل الجوي و السوق الرقمي الموحد و السوق الافريقي للطاقة

- أطلقت أول مبادرة قارية للتحول الرقمي ، و إطلاق المرحلة الثانية من برنامج البنية التحتية الأفريقية الذي يركز على المعايير الذكية والمستدامة و دور المرأة ودور القطاع الخاص ؛

- تنفيذ سوق النقل الجوي الأفريقي الموحد مما أدى إلى انضمام 34 دولة تمثل 800 مليون أفريقي .

- عملت الدكتورة أماني أبو زيد علي دعم المرأة الأفريقية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ؛ وأسست الشبكة الأفريقية للمرأة في البنية التحتية (ANWIN) •

- أدارت أكبر محفظة للبنك الأفريقي للتنمية (٨ مليار دولار) ، و نفذت أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم "نور"

‎- عضو لجنة اللأمم المتحدة رفيعة المستوى للرقمنة من أجل التنمية المستدامة •

‎- رئيسة المجلس الاستشاري لمركز أبحاث المدن الأفريقية ، جامعة مانشستر / وزارة التنمية الدولية البريطانية •

‎- عضو مجلس إدارة المجلس الاستشاري رفيع المستوى للهوية الرقمي من اجل التنمية بالبنك الدولي

‎- عضو اللجنة العالمية للعمل العاجل بشأن كفاءة الطاقة • - عضو مجلس إدارة مبادرة النظام حول تشكيل مستقبل الطاقة ، المنتدى الاقتصادي العالمي •

- ‎الرئيس المشارك للجنة التوجيهية وعضو مجلس إدارة "أفريقيا الذكية"

الدكتورة أماني أبوزيد تتقن الفرنسية و الانجليزية و الاسبانية الى جنب العربية.

- تخرجت في كلية الهندسة جامعة القاهرة قسم الهندسة الكهربية، تحمل دكتوراه للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة، وماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد، وماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الدولية للتنمية الأفريقية "جامعة سنجور"، بالإضافة إلى دبلوم في الآداب والفنون الحديثة من جامعة السوربون بفرنسا.

- حصلت الدكتور أماني أبو زيـــــــــد على جوائز دولية وتقديرات عديدة لريادتها و تفوقها وتميزها والتي شملت اختيارها ثلاث في ٢٠١٢ و ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ كواحدة من أكثر سيدات الأكثر تأثيرًا في القارة الأفريقية و و جائزة الاكثر شهرة و سمعة طيبة في افريقيا في ٢٠٢٠ ، و قلدها الملك محمد السادس ملك المغرب الوسام العلوي ، و كرمها الرئيس الأسبق شيراك كأحد ٢٠ شخصية صانعة لمستقبل العالم، و اختارها الاتحاد الأوروپي كأحد القيادات الشابة الدولية من قبل الاتحاد الأوروپي كما اختارتها جامعة مانشستر في ٢٠١٨ بإنجلترا أكثر الخريجين تميزا.