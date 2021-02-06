للمرة الأولى.. «حياة كريمة» تفتح باب المشاركة الشبابية في المبادرة الرئاسية لتنمية القرى

أعلنت مؤسسة حياة كريمة في بيانا لها عن فتح باب التقدم للمشاركة في مختلف أنشطة المبادرة الرئاسية التي انطلقت لتطوير قرى الريف المصري في 20 محافظة على مستوى 51 مركزًا في عدد 1500 قرية.

وجاء نص البيان كالتالي: "لأننا نؤمن بأهمية تضافر الجهود وتكامل الأدوار لتوفير حياة كريمة لأهلينا، "مؤسسة حياة كريمة" ترحب بكل المتطوعين من مختلف الأعمار والخبرات لتقديم الدعم والمساندة لآلاف الأسر في القرى الفقيرة من مختلف المحافظات".

وأضاف البيان: "يمكنك الآن أن تشارك في العمل التطوعي في مؤسسة حياة كريمة في اللينك المرفق . انضم الآن وكن جزءًا منّا"

وتحولت مبادرة حياة كريمة إلى مشروع قومي وإنجاز مأمول على أرض مصر بخدمات تشمل تطوير البنية التحتية، وسكن كريم وتنمية اجتماعية وبناء الإنسان، وخدمات صحية، وخدمات تعليمية، والتمكين الاقتصادي وهي المشروعات التي ستساعد على زيادة الدخل وتوفير فرص عمل للمواطنين بتلك القرى.