غداً.. انطلاق المرحلة الأولى لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين

تعقد غداً الأحد، المرحلة الأولى لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين وذلك لنقابات: شمال الجيزة – جنوب الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء. ويشرف على الانتخابات لجنة قضائية من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم.

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