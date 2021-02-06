نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "برش المياه" الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات Condor الألمانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل مطار الغردقة الدولي أولى رحلات شركة Condor للطيران الألمانية القادمة من مدينة فرانكفورت وتحمل على متنها ٢٢٠ راكبًا، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي الطيران والسياحة والآثار،

وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، وقام فريق العلاقات العامة بإستقبال الركاب وطاقم الطائرة بالورود والشيكولاتة، كما تم الاحتفال بقائد الطائرة حيث انه تصادف أن هذه الرحلة تعد الأخيرة له قبل بلوغه سن التقاعد، بالاضافة إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعي حفاظاً على سلامة المسافرين والعاملين.

وقد استقبل أعضاء مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي المسافرين بالورود كما وزعوا عليهم مواد دعائية عن مصر ومقوماتها السياحية والأثرية والهدايا التذكارية

جدير بالذكر أن تلك الرحلة ستكون منتظمه أسبوعياً، مع زيادة عدد الرحلات إلى ٣ رحلات أسبوعياً في منتصف مارس المقبل.