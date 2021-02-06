نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو صحة البرلمان: طرح عملات نقدية تحمل شعار أطقم مصر الطبيه أقل ما يمكن تقديمه لهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد النائب باسم حجازي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطرح 10 ملايين قطعة من فئة "الجنيه"، و5 ملايين قطعة من فئة 50 قرشًا" تحمل شعار فرق مصر الطبية، قائلا: "إنه تكريم معنوي، وأقل ما يمكن تقديمه لهؤلاء الأبطال الذين يضحون بأرواحهم من أجل نحيا".

وأكد "حجازي" في تصريح لبوابة "الفجر"، إيمان الجميع بدور أطقم مصر الطبيه، في محاربة فيروس كورونا الذي حصد العديد من الأرواح في مختلف بلدان العالم، مشيرا إلى أن مصر بأطباءها المخلصين بذلوا جهودًا كبيرة من أجل التصدي لهذا الفيروس المميت، موجها التحية لأسر شهداء الاطقم الطبية على ما أنجبوه من أبناء مخلصين لهذا الوطن، وداعيا الله عز وجل أن يرحمهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى بيان وزيرة الصحة خلال الجلسة العامة للمجلس الخميس الماضي، قائلا: مصر تمر بظروف استثنائية غير مجهز أو مخطط لها، ومعنى أننا عبرنا هذه الازمه دا في حد ذاته نجاح، ولا ننكر أن هناك نقاط كانت تحتاج إلى دراسة وخطط، ولكن الوزيرة جاءت في ظروف استثنائية لذلك يجب ألا نرمي اللوم عليها، خاصة وأن أكثر النظم الطبيه في العالم واجهتها مشكلات عديدة".