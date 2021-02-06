نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل "طاقة البرلمان" دعم الدولة لمجالات الطاقة ساهم في القضاء علي نقص البنزين والغاز وانقطاع الكهرباء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد النائب محمد أحمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن الاستثمارات التي قامت بها مصر في مجال الطاقة خلال السنوات الماضية كان لها أبلغ الاثر في حجم الطاقة المنتجة في مصر والقضاء تمامًا على أزمات كانت تقلق مصر لعقود طويلة، مثل نقص البنزين ونقص الغاز وانقطاع الكهرباء.

وأضاف "الجبلاوي" في بيان له، مساء اليوم السبت، أن الدولة لم تتأخر وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي في توجيه كافة الموارد لتطوير مصادر الطاقة في مصر ومواصلة الاستكشافات في الثروات المصرية، مشيرًا إلى أن ذلك انعكس بالفعل علي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، واكتشاف حقول نفطية ضخمة مثل حقل ظهر وغيره، لافتًا إلى أن انقطاع الكهرباء في مصر أصبح في خبر كان بل أصبحت لدى مصر القدرة على تصدير الكهرباء لدول الجوار.

وأوضح وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن مصر ستعود قريبًا لتصبح واحدة من أكبر 10 دول مصدرة في العالم في مجال الغاز، وذلك مع اقتراب تشغيل مصنع دمياط للإسالة خلال الأسابيع المقبلة، مضيفا أن الدعم الذي تلقاه قطاع الغاز والنفط في مصر منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم كان ولا يزال غير مسبوق.

