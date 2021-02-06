نزار الفارس يتخذ إجراءات صارمة ضد رانيا يوسف.."تفاصيل"

أعلن الاعلامي العراقي نزار الفارس، عن استعداده لمقاضاة الفنانة رانيا يوسف بعد رفعها دعوى قضائية ضده تتهمه من خلالها بالتشهير وتزييف تصريحاتها، جراء الهجوم الذي تعرضت له عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد عرض حلقتها معه.

وكلف الإعلامي العراقي المستشار هيثم عباس بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد رانيا يوسف بعد اتهامه باقتطاع أجزاء من حلقتها في برنامج "مع الفارس" للإضرار بها.

نزار الفارس يرد على دعوى رانيا يوسف

وأصدر هيثم عباس بيانا صحفيًا جاء فيه: "كما يعلم الجميع لقد قام الاعلامى نزار الفارس باستضافة الفنانة رانيا يوسف ببرنامجه مع الفارس والمذاع على قناة الرشيد العراقية وانتقل الاعلامى نزار الفارس وفريق عمله إلى القاهرة بعد أن نسقت لهم الفنانة مكان التصوير داخل أحد ارقى فنادق القاهرة وعند التحضير للتصوير ابدت الفنانة المصرية الموافقة الكاملة على كافة الاسئلة إلا سؤال واحد فقط يتعلق بحياتها الشخصية وهو ما احترمه الاعلامى نزار الفارس و بالفعل تم تصوير الحلقة وعقب انتهائها ابدت الفنانة سعادتها بالعمل والحوار وطلبت حضورها إلى بغداد فى اقرب فرصة".

وأضاف البيان "سريعا تبدل الحال وفوجئ الإعلامى نزار الفارس بهجوم الفنانة المصرية على شخصة والنيل من مهنيته وكان هذا ناتج عما تعرضت له الفنانة رانيا يوسف من هجوم على مواقع التواصل الاجتماعي واقامة العديد من الدعاوى القضائية ضدها وهو أمر ليس له علاقة من قريب أو بعيد بالاعلامى نزار الفارس وان ما تتعرض له الفنانة المصرية ردا على اجابتها فى اثناء الحوار".

وأوضح البيان: "تمادت الفنانة المصرية رانيا يوسف والصقت بالاعلامى نزار الفارس اتهام بانه اقتص اجزاء من الحوار وقام بتجميع تلك المقاطع لتغير معنى ماقالته او ماقصدته الفنانة رانيا يوسف وهو أمور ان صحت فى حق الإعلامى نزار الفارس لباتت جريمة شرف إعلامية و تخالف كل المواثيق وأخلاقيات المهنة ولكن حقيقية الأمر أن السيد الإعلامى نزار الفارس لم يرتكب ثمة خطأ فى حق الفنانة رانيا يوسف ولم يتم اقتطاع اى جزء من الحوار نهائيا بل على العكس حين طلبت الفنانة رانيا يوسف حذف سؤال الحجاب وردها عليه تم الاستجابة لها حرصا عليها ولما تعرضت له من هجوم".

واختتم البيان "نظرًا لما بدر من الفنانة رانيا يوسف وهجومها المستمر على شخص الاعلامى نزار الفارس وما ترتب عليه من اضرار مادية وادبية جسيمة قد طالته فلم يجد امامه سوى اللجوء الى القضاء المصرى لاقتضاء حقه القانونى وسوف يقدم كافة المستندات امامه للفصل فى صحة ما تدعيه الفنانة رانيا يوسف.