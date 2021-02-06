بينهم "معشوق الأهلاوية".. معلقين مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

تترقب الجماهير الحمراء مباراة بايرن ميونخ التي من المفترض إقامتها بعد غد الإثنين علي استاد أحمد بن علي بالعاصمة القطرية في إطار نصف النهائي لبطولة كاس العالم للأندية. وتهتم جماهير ومحبي القلعة الحمراء بمعرفة القنوات الناقلة ومعلقين المباراة قبل ساعات من خوض لقاء ليلة الإثنين. موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة وأعلنت بي ان سبورت نقل المباراة عبر شاشات المجموعة المشفرة، بالإضافة لقناة بي ان سبورت المفتوحة على نفس ترددها الحالي، وبتعليق صوتي للمصري علي محمد علي. كما أكدت قنوات الكأس القطرية إذاعة مباراة بايرن ميونخ أمام الأهلي عبر التردد الحالي للشبكة وتنقل القناة المباراة على الكأس 6 المفتوحة ، وترددها 11919 عمودي / معدل ترميز 27500 / ومعامل تصحيح الخطأ 3\4، بتعليق صوتي لمعشوق جماهير القلعة الحمراء خليل البلوشي صاحب الجملة الشهيرة " التاسعة بتوقيت الأهلي". قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ ويكشف دوت الخليج 10 قنوات أعلنت بث مباراة الأهلي والبايرن في نصف نهائي مونديال الأندية بقطر. البداية مع قنوات BeIN sport التي أعلنت بشكل رسمي بث المباراة علي القناة المفتوحة لمجموعة قنوات بي ان سبورت بالإضافة للقنوات المشفرة ويمكنك إستقبال القناة عبر التردد تردد: 12765 أو 11054 أفقي. وأعلنت "RTE Two" القناة الإيرلندية، بث المباراة عبر القمر الصناعي استرا علي التردد الخاص بالقناة. وكشف مجموعة قنوات الكأس الناقل للبطولة، نقل أحداث المباراة بين الأهلي وبايرن ميونخ عبر القناة الاولى والثانية للشبكة. كما أعلنت شبكة قنوات الكأس القطرية أيضاً نقل المباراة عبر قناتي الكأس 3 HD والكأس 6HD. وأعلنت 20Mediaset بث المباراة عبر التردد المفتوح للقناة علي القمر الصناعي يوتلساب 5. وتبث قناة beIN Sports Connect عبر الأنترنت وهي تابعة لمجموعة "BEIN SPORT" . واستطاعت DAZN 1 Bar Deutsch HD القناة الألمانية، الحصول على حقوق بث المباراة لتكون القناة الألمانية الوحيدة الناقلة للقاء بين العملاق البافاري والمارد الأحمر عبر ترددها على قمر استرا 1KR. وأكدت قناة C More Sport 2 HD fin الفنلندية، نقل المباراة عبر القمر الصناعي إنتل سات. كما أعلنت قناة الكأس بث المباراة عبر قناتها المفتوحة القناة الكأس 6 المفتوحة وترددها 11919 عمودي.

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