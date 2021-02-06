وزير المالية يزف بشرى للمصريين: زيادة الأجور قريبًا.. التفاصيل من هنا

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم تشكيل لجنة لتحسين أجور الموظفين بالدولة، التي تسعى لزيادة الأجور في فترة الإصلاح الاقتصادي حتى لا يشعر المواطن بالتضخم الاقتصادي.

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وزير المالية: زيادة المرتبات لتحسين معيشة المواطن

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى عبر برنامجها "مساءdmc " المذاع على قناة dmc، أن الدولة تهتم بالمواطن المصري المتأثر اقتصاديًا، قائلًا:"بدأت موازنة العام الحالي بزيادة المرتبات وذلك بعد السيطرة على التضخم الاقتصادى، بالإضافة إلى أننا بدأنا من موازنة العام الجارى العمل على زيادة المرتبات لتحسين معيشة المواطن".

صرف 25% مكافأة الامتحانات للمعلمين شهريًا

وفي نفس السياق أعلن أنه سيتم صرف 25% من مكافأة الامتحانات بصفة شهرية، وبالتحديد يوم 10 من الشهر الجاري، ومن الشهر القادم سيتم صرف مكافأة الامتحانات مع المرتب الشهرى للعاملين بالتربية والتعليم.

وتابع أن الدولة ضخت حوالي 66 مليار جنيه للمعاشات، و7% زيادة على المرتبات فى العام المالى، مضيفا أن جميع السلع متوفرة وأسعارها مستقرة فى الأسواق لافتا إلى أن موازنة الدولة الجديدة من المتوقع أن تفقد من 150 إلى 200 مليار جنيه بسبب أزمة كورونا.

أخر مستجدات فيروس كورونا في مصر

كما دعا وزير المالية، أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر إلى سرعة تسجيلها، قائلًا:"نعمل بتوازن للحفاظ على صحة المواطنين وتحسين أجوار الموظفين فى ظل أزمة كورونا".

وفي سياق منفصل كانت وزارة الصحة أعلنت عن أخر أحصائية لحالات فيروس كورونا أمس الجمعة والتي جاءت كالتالي:" ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 131632 وخروجهم من المستشفيات، وتسجيل 540 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 48 حالة وفاة".

كما ذكر خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 168597 حالة من ضمنهم 131632 حالة تم شفاؤها، و 9560 حالة وفاة.