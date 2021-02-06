مدرب حراس المنتخب: الشناوي يشبه نوير.. وهذه نصائحي لحارس الأهلي

أكد فكري صالح مدرب حراس المرمى أن الألماني مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونخ حارس عملاق ولكن هذا لا يمنع أن كل حارس له أخطاؤه وله نقطة ضعفه.

وقال فكري صالح في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج: "بالتأكيد الأهلي حقق إنجاز بوصوله لهذه المرحلة من البطولة ومواجهته لفريق كبير مثل بايرن ميونخ".

وتابع: "لا يجب التفكير في الخوف من بايرن ميونخ وفي احتمالية تلقي الأهلي نتيجة ثقيلة، لأن حدوث هذا صعب بسبب أن الأهلي سيلعب بشخصية البطل كما اعتدنا منه دائما".

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وأكمل: "مانويل نوير حارس عملاق وأسطوري وأنا أراه أفضل حارس في العالم، ولكنه مثل أي حارس يدخل في شباكه أهداف ويخطيء أحيانا".

وعن نقطة ضعف مانويل نوير قال: "أرى أن الكرات الأرضية الزاحفة يمكن أن تكون نقطة ضعف لنوير بعكس الكرات العرضية والتسديدات العالية".

وأكد: "أنا لا أقول أن هذه مشكلة عند مانويل نوير لكن أقول أن تعامله مع الكرات الزاحفة لا يكون على نفس مستوى تعامله مع الكرات العالية والعرضيات".

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أكد فكري صالح على إعجابه بأداء محمد الشناوي خاصةً في الفترة الأخيرة، وكونه حارس مصر الأول الٱن".

وقال فكري صالح في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج: "بالتأكيد محمد الشناوي يقدم اداءا رائعا في الفترة الأخيرة كونه حارس مصر الأول في هذه الفترة".

وتابع: "محمد الشناوي من أفضل الحراس في مصر الذين يلعبوا الكرة بأقدامهم بشكل جيد ويستطيعون بناء هجمة، كما رأينا الشناوي وصناعته لأكثر من هدف أحرزه النادي الأهلي في الفترة الأخيرة".

وأكمل: "الشناوي قدم أداءا رائعا في مباراة الدحيل خصوصا في الشوط الثاني".

وعن نصيحته لمحمد الشناوي، قال: "أرسلت لمحمد الشناوي ونصحته بأن يجعل مدربه ينزله للملعب قبل الإحماء ب٧ او ٨ دقائق حتى يعد جهازه العصبي بشكل جيد".

وأكمل: "وصلت له أننا نريد الشناوي كما رأيناه في مباراة أوروجواي في كأس العالم والتي حصل فيها على رجل المباراة".

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وأختتم صالح حديثه: "ما يميز نوير أنه لاعب وحارس في نفس الوقت ولا يوجد حارس يفعل هذا في مصر سوى محمد الشناوي ومحمد عبدالمنصف".