مبادرة حياة كريمة تفتح باب المشاركة الشبابية في المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى

مؤسسة حياة كريمة - أرشيفية
أعلنت مؤسسة حياة كريمة، في بيانا لها، عن فتح باب التقدم للمشاركة في مختلف أنشطة المبادرة الرئاسية، التي انطلقت لتطوير قرى الريف المصري في 20 محافظة، على مستوى ٥١ مركز في عدد ١٥٠٠ قرية.
مؤسسة حياة كريمة: نؤمن بتضافر الجهود
وجاء نص البيان كالتالى:" لأننا نؤمن بأهمية تضافر الجهود وتكامل الأدوار لتوفير حياة كريمة لأهلينا، "مؤسسة حياة كريمة"، ترحب بكل المتطوعين من مختلف الأعمار والخبرات لتقديم الدعم والمساندة لآلاف الأسر في القرى الفقيرة من مختلف المحافظات.
مؤسسة حياة كريمة تتيح الانضمام إلى المبادرة
مبادرة حياة كريمة تحولت إلى مشروع قومي، وإنجاز مأمول على أرض مصر، بخدمات تشمل تطوير البنية التحتية، وسكن كريم وتنمية اجتماعية وبناء الإنسان، وخدمات صحية، وخدمات تعليمية، والتمكين الاقتصادي وهي المشروعات التى ستساعد على زيادة الدخل وتوفير فرص عمل للمواطنين بتلك القرى.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه بتوحيد جهود جميع مؤسسات الدولة، لدعم مبادرة تطوير قرى الريف المصرى، وذلك من خلال رفع كفاءة المنازل، وتحسين الخدمات إلى المواطنين.
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