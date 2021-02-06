أحمد ناجي عن مباراة الأهلي والبايرن: أنتظروا شناوي مونديال روسيا

احمد ناجي يصدم الجماهير بشأن مانويل نوير

كشف أحمد ناجي أن مانويل نوير بالتأكيد أحد أفضل الحراس في العالم وتدخل في شباكه الأهداف لكنه يرى أنه حارس بلا نقاط ضعف. وقال أحمد ناجي في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج: "مانويل نوير حارس رائع بالتأكيد ومن افضل الحراس في العالم لكني لا أرى له أي نقاط ضعف". وتابع: "بالتأكيد تدخل شباكه الأهداف مثل أي حارس في العالم، ويصيب ويخطيء كباقي البشر، ويمكن للأهلي أن يسجل".

ناجي: الشناوي امام بايرن سيكون مثل مباراة اراجواي

قال أحمد ناجي: " الشناوي قدم أداءا رائعا في مباراة الدحيل ولا يوجد أجمل من هكذا أداء، فهو حارس مصر الأول في هذه الفترة". وأضاف مدرب الحراس: "أتوقع للشناوي أمام البايرن مباراة مثل مباراة أوروجواي في كأس العالم." وأختتم ناجي"الأهلي يملك شخصية بطل وهذا يجعله يواجه أي فريق للمكسب أيا كان قوته وهذا يصعب تلقيه نتيجة ثقيلة مثل نتيجة برشلونة". الجدير بالذكر أن الأهلي سوف يلاقي بايرن ميونخ يوم الأثنين القادم في تمام الثامنة مساء علي ملعب أحمد بن علي بالدوحة خلال منافسات الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية.



علي الجانب الأخر كشف فكري صالح عن نقاط ضعف حارس بايرن ميونخ : "مانويل نوير حارس عملاق وأسطوري وأنا أراه أفضل حارس في العالم، ولكنه مثل أي حارس يدخل في شباكه أهداف ويخطيء أحيانا". وعن نقطة ضعف مانويل نوير قال: "أرى أن الكرات الأرضية الزاحفة يمكن أن تكون نقطة ضعف لنوير بعكس الكرات العرضية والتسديدات العالية".

