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أحمد ناجي عن مباراة الأهلي والبايرن: أنتظروا شناوي مونديال روسيا

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احمد ناجي يصدم الجماهير بشأن مانويل نوير

كشف أحمد ناجي أن مانويل نوير بالتأكيد أحد أفضل الحراس في العالم وتدخل في شباكه الأهداف لكنه يرى أنه حارس بلا نقاط ضعف. وقال أحمد ناجي في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج: "مانويل نوير حارس رائع بالتأكيد ومن افضل الحراس في العالم لكني لا أرى له أي نقاط ضعف". وتابع: "بالتأكيد تدخل شباكه الأهداف مثل أي حارس في العالم، ويصيب ويخطيء كباقي البشر، ويمكن للأهلي أن يسجل".

ناجي: الشناوي امام بايرن سيكون مثل مباراة اراجواي

قال أحمد ناجي: " الشناوي قدم أداءا رائعا في مباراة الدحيل ولا يوجد أجمل من هكذا أداء، فهو حارس مصر الأول في هذه الفترة". وأضاف مدرب الحراس: "أتوقع للشناوي أمام البايرن مباراة مثل مباراة أوروجواي في كأس العالم." وأختتم ناجي"الأهلي يملك شخصية بطل وهذا يجعله يواجه أي فريق للمكسب أيا كان قوته وهذا يصعب تلقيه نتيجة ثقيلة مثل نتيجة برشلونة". الجدير بالذكر أن الأهلي سوف يلاقي بايرن ميونخ يوم الأثنين القادم في تمام الثامنة مساء علي ملعب أحمد بن علي بالدوحة خلال منافسات الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية.
علي الجانب الأخر كشف فكري صالح عن نقاط ضعف حارس بايرن ميونخ : "مانويل نوير حارس عملاق وأسطوري وأنا أراه أفضل حارس في العالم، ولكنه مثل أي حارس يدخل في شباكه أهداف ويخطيء أحيانا". وعن نقطة ضعف مانويل نوير قال: "أرى أن الكرات الأرضية الزاحفة يمكن أن تكون نقطة ضعف لنوير بعكس الكرات العرضية والتسديدات العالية".
وأكد: "أنا لا أقول أن هذه مشكلة عند مانويل نوير لكن أقول أن تعامله مع الكرات الزاحفة لا يكون على نفس مستوى تعامله مع الكرات العالية والعرضيات". ويلتقى البايرن بالأهلي في أولى مباريات الفريق الألماني بمونديال الأندية قطر 2021 بعد التتويج بدوري أبطال أوربا علي حساب باريس سان جيرمان. وتبث قنوات بي ان سبورت والقناة المفتوحة و كذلك مجموعة قنوات الكأس المباراة بتعليق صوتي لعلي محمد علي علي شبكة قنوات بي ان سبورت، بينما يقوم خليل البلوشي بالتعليق علي المباراة من خلال قنوات الكأس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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