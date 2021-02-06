جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، اليوم السبت،: "إحنا دارسين حالتنا وفاهمين بنعمل إيه.. ولكن لما يكون فى 200 ألف حالة مخالفة بالإسكندرية نقلهم صعب"، مؤكدًا أننا مع بعض هنقدر ونستطيع". وذكر الرئيس: "أنا مقولتش كلام أنا معملتوش، وبنعالج المشاكل بالمراحل".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى : مقولتش كلام ومعملتوش.. وقادرين مع بعض ننهى مشكلة البناء العشوائى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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