عاجل بالفيديو.. السيسى : قادرون على إنشاء مليون وحدة سكنية فى العام الواحد

جدة - نرمين السيد - ووجه الرئيس السيسى، التحية لكل المصريين عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامجه "الحكاية" الذى يعرض على فضائية mbc مصر، اليوم السبت.
وتحدث الرئيس خلال المداخلة عن مواجهة العشوائيات فى مصر، وأكد أن غياب الدولة قديمًا تسبب فى ازدياد العشوائيات، وأن الهدف من مداخلته هو التعرف على حجم المشكلة الموجودة على أرض الواقع، وأشار الرئيس إلى أننا نحتاج إلى تكاتف جميع الجهود والمؤسسات حتى لا تستفحل مشكلة البناء العشوائى.
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