عاجل.. السيسى : قوة مصر نابعة من شعبها ومؤسساتها الداخلية

جدة - نرمين السيد - وأوضح الرئيس السيسى خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب الذى يُعرض على فضائية mbc مصر، اليوم السبت، أنه من الضرورى أن نكون أمناء فى توصيف ما نمر به، حتى يتم حل المشكلة، وذكر أن قوة مصر نابعة من مؤسساتها وشعبها.

وأشار إلى أن مصر داعمة للمجلس الليبى وحريصة على أن تكون تحركاتها لتحقيق السلام والاستقرار.