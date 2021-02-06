السلاب يحسم الجدل ويفجر مفأجاة بشأن أزمة كوبرى البازليك

جدة - نرمين السيد - وقال "السلاب" فى مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON"، اليوم السبت: "نتابع الموقف منذ إنتشاره على السوشيال ميديا من يوم الثلاثاء المنقضى حيث انتشرت صور ترصد وجود مجسات لإقامة كوبرى فى المنطقة السالف ذكرها، وقمنا بعمل لجنة فى الحزب -مستقبل وطن- وأصبحت مسؤولاً عن مباشرة الأزمة للتأكد من حقيقة الأمر".

وأضاف: "باشرت اليوم الموضوع على أرض الواقع وثبت أنه لا يوجد أى كوبرى عند منطقة "البازليك" مزمع إقامته بالقرب من الكنيسة وأن كل الرسومات الهندسية المنتشرة على السوشيال ميديا لا تعدو كونها اجتهادات شخصية، وكل ما هو موجود من مجسات هى فى إطار مشروع التطوير الشامل لمنطقة مصر الجديدة فى كافة المناحى من صرف صحى وغيره من شبكات ولا علاقة له بالكوبرى الذى أثيرت حوله الضجة".

وأكمل "السلاب": "حصل لغط ولا يوجد أى قرار بإنشاء كوبرى عند كنيسة البازليك ولا يمكن صدور قرار مثل ذلك بين يوم وليلة ولابد أن يكون هناك دراسات مسبقة، وأكدنا أنه لا نية لإنشاء كوبرى عن كنيسة البازليك"، مؤكدًا أن المعلومات حصلت عليها لجنته من جهات رسمية ولا يوجد أى نية لوجود كوبرى فى هذه المنطقة والمجسات الموجودة فقط تأتى فى إطار عمليات الإحلال الشاملة التى تشهدها المنطقة خاصة تلك التى لم تشهد تطويرًا مقارنة بتلك التى أقيمت فيها كبارى سابقة حيث انخفض تدفق المياه فى الأماكن القديمة والأمر كله له علاقة بالتطوير.

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدى ويذاع من السبت إلى الثلاثاء فى تمام التاسعة على شاشة "ON".