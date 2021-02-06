عاجل .. السيسى : شغالين فى حملة تطعيم كورونا .. ولا يوجد ما يدعو للقلق

جدة - نرمين السيد - وتابع الرئيس السيسى فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بى سى مصر": "عاوز اطمن الناس إننا ماشيين فى مسألة اللقاحات وحملة التعطيم شغالة حاليا على الأطقم الصحية". وأضاف الرئيس السيسى "عندما حددنا الشرائح التى يجب أن يكون لها أولوية التطعيم وجدناها حوالى من 30 ل 35 مليون وهو رقم كبير، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يدعو للقلق وفقا للبيانات المتاحة".

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