عاجل.. الرئيس السيسى: الحالة التى بدأت من 2011 لم تنته حتى الآن

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه يجب على المفكرين والمثقفين التدخل لتوعية المجتمع بخطورة النمو السكانى، مشيرًا إلى أن تضافر جهود الدولة والمواطنين بات ضرورة، للقضاء على مشكلة الزيادة السكانية.





وأوضح فى مداخلة هاتفية، مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية mbc مصر، مساء اليوم السبت: "قلت إن إحنا عندنا من 40 لـ50% فى مصر عشوائيات، لكن إن شاء الله إحنا قادرين على القضاء عليها، وإحنا متحركين فى إن إحنا نقلل العشوائيات". وتابع الرئيس: "إنتوا يا ترى منتبهين للنمو السكانى ولا لأ؟.. هل موضوع تنظيم الأسرة واخد مننا اهتمام؟.. أيوه، بس خلى بالك حالة الثورة والغضب بتاعت 25 يناير لسه موجودة، والحالة التى بدأت من 2011 لم تنته حتى الآن.. ولذلك بعض الأفكار للتصدى للنمو السكانى غير قابلة للتنفيذ الآن، إحنا بندرس كتلة موضوعات بدراسات علمية كويسة". وواصل الرئيس السيسى حديثه: "نتحرك لتقليل حجم النمو العشوائى بتوفير الوحدات السكنية المطلوبة".

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