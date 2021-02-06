عاجل.. السيسى : قلق الشعب من سد النهضة مستحق لكننا نقاتل للحفاظ على حقوقنا

جدة - نرمين السيد - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مداخلة هاتفية، مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية mbc مصر، مساء اليوم السبت، عن الملفات الخارجية المرتبطة بمصر، مشيرًا إلى أن الأوضاع الخارجية لمصر مرتبطة بالأوضاع الداخلية.





وقال الرئيس السيسى: "كل ما كان الشعب صلب وثابت نطمن على مصر"، مؤكدًا أن هناك تنسيق مستمر مع أشقائنا العرب لوضع حلول للأزمات وتخفيض حرارة المشكلات وتصفيتها مع الوقت.

وبين الرئيس السيسى: "من يستهدف مصر من الخارج لا يستهدف الرئيس أو الدولة وإنما الشعب وذلك عن طريق اجتزاء الحقائق وعدم الأمانة فى نقل المعلومات".

وعن توفير لقاح كورونا، أوضح الرئيس: "اطمأن المصريين بمتابعة الدولة لتوفير لقاح كورونا وبدأنا بالأطقم الطبية لأن لها الأولوية".

وأشار الرئيس إلى أن هناك تكليف بتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية فى المحافظات، خصوصا المحافظات بدون ظهير صحراوى، قائلا: "حالة الثورة التى بدأت فى 2011 لاتزال موجودة والناس تحتاج المزيد ويجب عليهم استيعاب كيف نوفر التمويل لكل هذه المشروعات وتفهم أسباب عدم قدرة الدولة على مواجهة مطالب النمو السكانى".

واستطرد الرئيس: "الدولة مهتمة بقضية تنظيم الأسرة لكن لن ننسى أى إجراءات أو قوانين بهذا الصدد"، مؤكدا أن الدولة تحرص دائما على الحفاظ على استقرار المجتمع والدراسة جيدا قبل تنفيذ أى خطة حتى لو كانت صحيحة نظريا.

وتابع: "أقول لمنتقدى مشروعات الطرق، لا تقارنوا المشروعات بمعدلات سابقة لأن البلاد كانت تحتاج كم كبير من الطرق الجديدة كما أن الاهتمام لا ينحصر على قطاع الطرق بل كل القطاعات ونحرص على توفير وقت الناس واستهلاكهم للوقود".

وعن أزمة سد النهضة، قال الرئيس السيسى: "قلق المصريين من سد النهضة مستحق لكننا نقاتل للحفاظ على حقوق مصر فى مياه النيل ولا نعتمد على التفاوض فقط وإنما تنفيذ إجراءات للحفاظ على المياه داخل مصر من خلال عدة مشروعات".