الأنبا مكاريوس يعلن رسميا تقسيم إيبارشية المنيا

جدة - نرمين السيد - أعلن الأنبا مكاريوس، الأسقف العام فى بيان رسمى صدر منذ قليل، تأكيد قرار البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بعد لقاء وفود من إيبارشية المنيا وأبوقرقاص، على تقسيمها إلى إيبارشية المنيا، وإيبارشية أبو قرقاص وإيبارشية شرق النيل والمنيا الجديدة.





وكانت أخبار أكدها مصدر كنسى، اليوم السبت، أنه تم الإعلان عن تجليس الأنبا مكاريوس أسقفا على كرسى مدينة المنيا، ورسامة الراهب القمص سيرابيون السريانى أسقفا لإيبارشية شرق النيل، ورسامة الراهب القمص ثاؤفيلوس المحرقى أسقفا لإيبارشية أبو قرقاص. ومن المقرر أن يتم طقس سيامات الأساقفة والتجليس، فى عشية يوم السبت 6/3/2021، وصباح الأحد 7/3/2021 بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية.

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