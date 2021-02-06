أول تعليق من الرئيس السيسي على عقار فيصل المحترق: الدولة كانت غائبة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الواقع المصري يشهد ملايين العقارات المخالفة، وذلك تعليقا على عقار الإسكندرية المائل، وكذا عقار فيصل المحترق.

وأضاف السيسي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية، أنه على مدار سنوات كان هناك فساد، وكانت الدولة غائبة، وهو ما نتج عنه ملايين العقارات المخالفة.

وأكد الرئيس، أن الدولة قادرة على توفير مليون شقة كل عام، وذلك مواجهة للبناء العشوائي، الذي أسفر عن ملايين العقارات المخالفة، والتي تهدد حياة المواطنين.

وأوضح أن الدولة تتحرك لتقليل حجم النمو العشوائي، وذلك بتوفير حجم الطلب على الشقق السكنية. مشيرًا إلى ضرورة تنظيم النسل، وذلك لمواجهة النمو السكاني.

وأكد السيسي، إنه يعرف أن هناك حالة غضب بين قطاع من المواطنين، وذلك لأن المواطن يريد كل شيء في أقل وقت، موضحا أنه على المواطنين التوقف أمام حجم المشاريع التي يتم تحقيقها، والتساؤل عن مصدر الأموال التي يتم من خلالها تحقيق كل هذه المشاريع التي يتم تنفيذها، مؤكدًا أنها من الموارد المصرية.