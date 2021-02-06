السيسي معلقًا على القضايا الخارجية: قوة مصر تتوقف على تماسك أبنائها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأوضاع الخارجية تتعلق دائًما بالأوضاع الداخلية، مشيرا إلى أن قوة مصر خارجيا لا تتعلق بقوة الرئيس، ولا بقوة الإدارة، بل بقوة المواطنين وتماسكهم.

وأضاف السيسي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، أن مصر تتحرك في القضايا التي تهمها خارجيا، بشكل يؤسس للسلام، والبناء، مشيرًا إلى أن الأزمة الليببية في طريقها للانتهاء، وأن مصر منفتحة على المجلس الرئاسي الجديد.

وأكد أن مصر تعمل على التنسيق مع دول الجوار، في العديد من القضايا الإقليمية.

عن سد النهضة، قال السيسي إن مصر تتحرك في التفاوض، وهي عملية صعبة وهو المسار الذي فضلته مصر ونعمل على الوصول إلى اتفاق مرضي، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي تتخذها مصر في الداخل أيضا هو الشق الثاني في المسألة، وذلك للحفاظ على المياه مثل مشروع تبطين الترع، وكذا مشاريع تحليل المياه.