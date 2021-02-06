«الصحفيين» تزور عامر عبد المنعم في محبسه بـ«ليمان طرة»

بترتيب من نقيب الصحفيين ضياء رشوان مع الجهات المعنية، قام محمد سعد عبدالحفيظ ومحمد يحيي يوسف عضوا مجلس النقابة، بزيارة عامر عبد المنعم الصحفي في جريدة الشعب بمحبسه في سجن ليمان طرة، ورافقهما في الزيارة الاستثنائية زوجته وبناته.
ووافقت إدارة السجن على إدخال ما يحتاجه من أدوية، واطمأن عضوا المجلس وأسرة عامر على حالته الصحية، في الزيارة التي استمرت ساعة.
واطمان عضوا المجلس من إدارة سجن ليمان طرة على الأوضاع الصحية والمعيشية للصحفيين المحبوسين احتياطيا في نفس السجن وهم خالد داود وهشام فؤاد وحسام مؤنس.
وأبلغ عضوا مجلس النقابة محمد سعد عبدالحفيظ ومحمد يحيي يوسف، نقيب الصحفيين بما جرى في الزيارة، وتم الاتفاق على ترتيب زيارات أخرى قريبة لبقية الصحفيين المحبوسين احتياطيا.
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