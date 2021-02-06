مستشار الرئيس للصحة: إصابات كورونا الفعلية أعلى من المعلن لهذا السبب ويكشف سر عدم إنخفاض الوفيات على الرغم من إنخفاض الإصابات بشكل ملحوظ

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محمد سياف - ابو ظبي - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس السيسي للصحة وشئون الوقاية، أن الإنخفاض الذي تسجله إصابات كورونا في مصر يومياً والذي بدى جلياً في خلال شهري يناير وفبراير، يعد مؤشراً يعكس الحالة العامة لمنحنى الإصابات في مصرخلال تلك الفترة.

تاج الدين: اصابات كورونا الفعلية أعلى من المعلن

وتابع مستشار الرئيس خلال مداخلة هاتفية أجراها مع برنامج “صباحك مصري”، الذي تذيعه قناة “إم بي سي مصر” ويقدمه الإعلامي “هشام عاصي”، أن الاعداد التي تعلنها وزارة الصحة في تقريرها تعتبر مؤشراً هاماً للغاية، لأنه يعلن الحالات التي تم رصدها بواسطة وزارة الصحة فقط، لكن هناك عدد آخر من الحالات المصابة يتم إكتشافها ومعالجتها خارج ذلك الإطار، سواءاً كان ذلك في المنازل أو دور الرعاية أو المؤسسات الغير مدرجة بوزارة الصحة.

وقال تاج الدين أن العدد الحقيقي لإصابات كورونا يمكن أن يكون أعلى من العدد الفعلي وهذا أمر طبيعي في أي دولة، لكن بشكل عام فإن المؤشرات توضح إنخفاضاً ملحوظاً في منحنى الإصابات وهذا أمر جيد.

لماذا لم تقل نسبة الوفيات مقارنةً بالإصابات

وعن السبب الذي جعل عدد الوفيات لا يقل بالشكل الملحوظ مقارنةً بعدد الإصابات، قال مستشار الرئيس للشئون الصحية أن السبب في ذلك يعود إلى أن أعداد الوفاة تشمل كافة الإصابات، سواءاً المعلنة من وزارة الصحة أو غير المعلنة، كما أن عدد الوفيات هو عدد تراكمي، أي أنه يمكن أن تكون حالة الوفاة قد إستغرقت فترة علاج طويلة منذ أ، تم تسجيلها حالة إصابة حتى حدثت الوفاة.