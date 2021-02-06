انت الان تتابع تفاصيل خبر بيان من البحوث الفلكية منذ قليل حول زلزال أسوان وتفاصيل وقوة الهزة الأرضية التي وقعت مساء اليوم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت البحوث الفلكية منذ قليل بياناً حول زلزال أسوان، والذي رصدته شبكة الزلازل القومية التي تتبع المعهد القومي للبحوث الفلكية، وتم رصد الهزة الأرضية مساء اليوم السادس من من فبراير الجاري 2021، والتي وقعت جنوب شرقي محافظة أسوان.

بيان من البحوث الفلكية منذ قليل حول زلزال أسوان

ووفق تصريحات صحفية وبيان من رئيس المعهد الدكتور جاد القاضى، فإن الهزة الأرضية التي وقعت مساء اليوم السبت 6 فبراير كانت تبعد بنحو 207 كيلو متر عن غرب مدينة حلايب.

ووفق البحوث الفلكية فإن بيانات زلزال أسوان اليوم جاءت كالتالي

قوة الزلزال 4.2 ريختر خط العرض 22.18 شمالاً خط الطول 34.64 شرقاً العمق 19 كيلو متر

هذا وتعمل شبكة الزلازل القومية التي تتبع البحوث الفلكية من خلال ما يقرب من 70 محطة منتشرة بجميع أنحاء مصر، ومع كثرة محطات الرصد التي تم اختيار أماكنها بدقة كبيرة، تساعد في تسهيل رصد أي زلزال، ومن المستحيل تقريباً أن تقع أي هزة أرضية مهما كانت قوتها ضعيفة ولا يتم رصدها.

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ويذكر أنه في يوم 5 ديسمبر من العام الماضي 2020 وقعت هزة أرضية بقوة 5.6 بمقياس ريختر، وأوضح القاضي أن محطات شبكة الزلازل المنتشرة في مصر سجلت الهزة الأرضية لحظة وقوعها، وشعر بالهزة الأرضية سكان القاهرة والجيزة ومدن الدلتا وبعض المدن المصرية الأخرى، وكان مركزه جنوب تركيا وعلى بعد 500 كيلو متر من شمال دمياط.