السيسي يوجه رسالة هامة بخصوص عقار فيصل المحترق وعقار الإسكندرية المائل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الواقع المصري يشهد ملايين العقارات المخالفة، وذلك تعليقًا على عقار الإسكندرية المائل، وكذا عقار فيصل المحترق.

وأضاف السيسي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية، أنه على مدار سنوات كان هناك فساد، وكانت الدولة غائبة، وهو ما نتج عنها ملايين العقارات المخالفة.

الرئيس السيسي يوجه رسالة هامة حول التعديات على أراضي الدولة

أكد رئيس الجمهورية، أنه لن يتمكن من هدم العقارات المخالفة التي تم رصدها في محافظة الإسكندرية دون توفير مسكن ومأوى للمواطن المصري بالشكل المطلوب، قائلًا: "الفساد الاداري والتوظيفي موجود بالفعل ولكن احنا بنحاول دايمًا نوقف ده.. انت عايز توفر ده في ظل قدرة مالية محدودة ولكن احنا بنحاول دايمًا وهنفضل نسعى لوقف الفساد بجميع صوره المختلفة". أزمة النمو السكاني وتابع السيسي: "احنا بنقلل حجم النمو العشوائي..ولكن عايزكم منتبهين على كلمة النمو السكاني الي اتكلمت فيها قبل كدة وهفضل أفكركوا بيها دايمًا..المفروض كل الشعب مع الحكومة والرئيس نقف يد واحدة..مع بعض نستطيع لان كل طرف مش هيقدر يحقق تنمية لوحده".

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن النمو السكاني يعتبر أحد أبرز الاسباب الاساسية لمشكلة العشوائيات في مصر وغيرها من المشاكل التي تظهر بسبب تلك الأزمة الحقيقة، حيث عانت الدولة بسبب تلك المشكلة لفترات طويلة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة هامة لجميع الجهات المعنية، قائلًاغ: "هل في حلول للنمو السكاني.. واضح ان المسائلة محتاجة اجراءات قانونية تحفيزية اي شكل اخر غير التوعية فقط.. احنا محتاجين نتكاتف علشان نتخطى تلك الأزمة البلد مكنتش قادرة تعمل دة قبل كدة".

وأكد الرئيس، أنه قادر على انشاء العديد مليون شقة في العام الواحد بشكل منظم ومتكامل من حيث الإدارة والتنظيم وغيرها، قائلًا: "الكلام الي بقوله بنفذه.. ايوة اقدر اعمل شقق لكل الاجيال الي طالعة".