الرئيس السيسي - أرشيفية
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، أعداء الخارج يستهدفون الدولة المصرية، ولا يقصدون الرئيس، بل الشعب المصرى.
الرئيس السيسي: الملف الليبي فى طريقه للتحسن
وتحدث الرئيس السيسي، خلال مداخلة هاتفية، عن الملف الليبى قائلًا:" الملف الليبى فى طريقة إلى التحسن، ونحن حريصون على السير فى طريق السلام والاستقرار، وانتخاب الحكومة الليبية خطوة فى الطريق الصحيح، وسيتم زيادة التواصل خلال الفترة المقبلة".
رسائل السيسي للشعب المصرى
هذا وقدم الرئيس السيسي عددًا من الرسائل إلى الشعب المصرى، مؤكدًا على ضرورة تمساك الجميع، وترابطهم فى ظل التحديات الكبيرة التى تمر بها الدولة المصرية، قائلًا:" متخافوش من موضوع سد النهضة".
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامى الكبير، عمرو أديب، حيث تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن عددصا من الملفات المتعلقة بالتحديات الخارجية والداخلية، وفى مقدمتها ما يتعلق بالملف الليبي، وملف سد النهضة، وأبرز المشاريع التى نفذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية".
كما تطرق حديث الرئيس السيسي، إلى ملف سد النهضة، مؤكدًا على أن مصر تلتزم فى المسار التفاوضى، موجهًا حديثه إلى الشعب المصرى قائلًا:" ماتخافوش من موضوع سد النهضة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى يوجه رسائل هامة للمصريين "متخافوش من سد النهضة" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.