السيسى يوجه رسائل هامة للمصريين "متخافوش من سد النهضة"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، أعداء الخارج يستهدفون الدولة المصرية، ولا يقصدون الرئيس، بل الشعب المصرى.





الرئيس السيسي: الملف الليبي فى طريقه للتحسن

وتحدث الرئيس السيسي، خلال مداخلة هاتفية، عن الملف الليبى قائلًا:" الملف الليبى فى طريقة إلى التحسن، ونحن حريصون على السير فى طريق السلام والاستقرار، وانتخاب الحكومة الليبية خطوة فى الطريق الصحيح، وسيتم زيادة التواصل خلال الفترة المقبلة".

رسائل السيسي للشعب المصرى

هذا وقدم الرئيس السيسي عددًا من الرسائل إلى الشعب المصرى، مؤكدًا على ضرورة تمساك الجميع، وترابطهم فى ظل التحديات الكبيرة التى تمر بها الدولة المصرية، قائلًا:" متخافوش من موضوع سد النهضة".

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامى الكبير، عمرو أديب، حيث تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن عددصا من الملفات المتعلقة بالتحديات الخارجية والداخلية، وفى مقدمتها ما يتعلق بالملف الليبي، وملف سد النهضة، وأبرز المشاريع التى نفذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية".

كما تطرق حديث الرئيس السيسي، إلى ملف سد النهضة، مؤكدًا على أن مصر تلتزم فى المسار التفاوضى، موجهًا حديثه إلى الشعب المصرى قائلًا:" ماتخافوش من موضوع سد النهضة".