أبرز تصريحات السيسي حول سد النهضة ولقاح فيروس كورونا اليوم

الرئيس عبد الفتاح السيسي- ارشيفية
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن النمو السكاني مشكلة على مدار سنوات ترجع إلى فترة رئاسة جمال عبد الناصر، فضلًا عن باقي رؤساء مصر السابقين.
قال السيسي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية: "محدش تناول مسالة عدم امكانية الفرد انه مش قادر على الصرف على اولاده الاربعة هل انت انتبهت لده قبل ما تجيب الاربعة..مينفعش اعمل اجراءات عنيفة مع الناس دلوقتي".
السيسي يوجه رسالة للمواطنين حول النمو السكاني
تابع الرئيس: "لايزال حالة الثورة والغضب لسه جوه الناس من ايام يناير لحد دلوقتي الناس عايزة كل حاجة دلوقتي وده فوق طاقة الدولة المصرية..لازم المصريين تسأل لاموال بتيجي منين علشان كل المشروعات دي لكن الاجابة انها من مصر والمصريين احنا مش هنرمي همومنا على حد لكن لازم الناس تتفهم اسباب ما نحن فيه من نمو سكاني ومشاكل..الدولة مش قادرة تكفي مطالب الناس في شغل واكل وسكن وكل حاجة لازم يساعدونا".
وأضاف: "احنا شغالين على ده وبفضل الله هنقدر على توفير السكن بالمحافظات وغيرها..الاراضي الفاضية اللي تبع الدولة او نحول بعضها علشان نقدر نبني 500 الف وحدة بمحافظات مختلفة".
لقاح فيروس كورنا
واستطرد الرئيس السيسي حديثه، قائلًا: "بالنسبة للقاح فيروس كورونا لما درسنا ده لاقنيا حوالي من 30 لـ 35 مليون الشرائح اللي ليها الاولوية من اطقم طبية وكبار سن وامراض مزمنة..لكن تنظيميا لازم نعملها باجراءات محكمة..عايز اطمن الناس من ناحية التطعيم ونسبة التجاوب من المستهدفين حوالي من 40 لـ 45 % ".
ليبيا وسد النهضة
تابع السيسي: "الاوضاع الخارجية مرتبطة دائما بالوضع الداخلي..قوة مصر مش نابعة منى ولا من الحكومة والمؤسسات وادارتي السياسية بل نابعة من الشعب نفسه..المستهدف الخارجي بيستهدف الناس الشعب مش شخص .. كل ما يبقى ثابت وصلب اطمن على مصر".
واردف: "اما ملف ليبيا الامور بتتحسن وهنبدأ مرحلة حقيقية للسلام في ليبيا احنا حرصين على بناء السلام وعمران واستقرار في منطقة اتعرضت في 20 سنة اللي فاتت لانهيار وظروف صعبة..وهيتم المزيد من التواصل والتعاون معاهم لاستعادة ليبيا بشكل مستقر..وفي توثيق مستمر مع باقي الدول العربية والخليج لايجاد حلول للازمات بالمنطقة والهدف الاساسي تحقيق الاستقرار".
سد النهضة
لفت السيسي، إلى القلق المستحدث حول قضية سد النهضة، قائلًا: "الكل قلقان من القضية وده قلقل مستحق بس احنا بنتفاوض وبنقاتل في التفاوض علشان نحافظ على حقوق مصر..لازم اعمل اجراءات في مصر للمياه اللي مش بتستخدم والافتاح في شهر 6 محطة معالجة صرف صحي..يعني بنشتغل على خط تاني في نفس الوقت مع التفاوضات بتلاقي حلول تساعد..طبعا للمعايير الصحية والعالمية بنعالج مياه الصرف".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبرز تصريحات السيسي حول سد النهضة ولقاح فيروس كورونا اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.