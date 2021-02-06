أبرز تصريحات السيسي حول سد النهضة ولقاح فيروس كورونا اليوم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن النمو السكاني مشكلة على مدار سنوات ترجع إلى فترة رئاسة جمال عبد الناصر، فضلًا عن باقي رؤساء مصر السابقين.

قال السيسي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية: "محدش تناول مسالة عدم امكانية الفرد انه مش قادر على الصرف على اولاده الاربعة هل انت انتبهت لده قبل ما تجيب الاربعة..مينفعش اعمل اجراءات عنيفة مع الناس دلوقتي".

السيسي يوجه رسالة للمواطنين حول النمو السكاني

تابع الرئيس: "لايزال حالة الثورة والغضب لسه جوه الناس من ايام يناير لحد دلوقتي الناس عايزة كل حاجة دلوقتي وده فوق طاقة الدولة المصرية..لازم المصريين تسأل لاموال بتيجي منين علشان كل المشروعات دي لكن الاجابة انها من مصر والمصريين احنا مش هنرمي همومنا على حد لكن لازم الناس تتفهم اسباب ما نحن فيه من نمو سكاني ومشاكل..الدولة مش قادرة تكفي مطالب الناس في شغل واكل وسكن وكل حاجة لازم يساعدونا".

وأضاف: "احنا شغالين على ده وبفضل الله هنقدر على توفير السكن بالمحافظات وغيرها..الاراضي الفاضية اللي تبع الدولة او نحول بعضها علشان نقدر نبني 500 الف وحدة بمحافظات مختلفة".