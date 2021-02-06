عمرو القطامى: حديث الرئيس عن الزيادة السكانية يؤكد مدى خطورتها على المجتمع

قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، عن الزيادة السكانية يؤكد أهمية الملف، ويعكس مدى تأثيرها على نصيب الفرد من الناتج القومى، مشددا على ضرورة مناقشة الأمر تحت قبة البرلمان فى حضور المختصين للوقوف على كافة التفاصيل والمقترحات والآراء التى قد يكون لها دور فعال فى حل هذه الأزمة.

عمرو القطامى: لابد من تضافر الجهود

وطالب عضو مجلس النواب، عمرو القطامى، عقد المزيد من اللقاءات المفتوحة وعدد كبير من جلسات الحوار المجتمعى للوقوف على كافة التفاصيل، وأسباب عدم تحقيق خطوات جادة فى هذا الملف على وجه التحديد، خاصة وأن يؤثر بالسلب على المجتمع وعلى الفرد قبل المجتمع، مما يتطلب تضافر الجهود جميعها من قبل مؤسسات الدولة ومن قبل المؤسسات المواطن لوضع أُطر للتعامل مع هذه الأزمة، خاصة وأن وزارة الصحة توفر كافة الوسائل الخاصة بتنظيم الأسرة وبأسعار فى متناول الجميع.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن الأزمة يؤكد مدى خطورتها، وأنها تشكل خطر لا يقل عن الإرهاب عن الأمن القومى المصرى، ففى الوقت الذى تقوم الدولة بتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية تأتى هذه الزيادة لتلتهم هذا الكم من الإنجازات دون ان نشعر بنتائج على أرض الواقع، مما يعني ضرورة وجود حلول سريعة ورادعة لهذه القضية.