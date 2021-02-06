بعد حديث الرئيس عنها.. محمد سلطان يطالب المجتمع المدنى مساندة جهود الدولة فى التصدى للزيادة السكانية

طالب النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، منظمات المجتمع المدني، أن يكون لها دور فى أزمة الزيادة السكانية، خاصة وأنها قريبة من المواطنين على الأرض، وذلك من خلال مساندة الجهود التى تبذلها الدولة فى هذه القضية التى تؤثر على حجم الانجازات وعلى نصيب الفرد من الناتج القومى للدولة.

محمد سلطان: الحكومة وضعت استراتيجية السكان 2030

وأضاف عضو مجلس النواب، محمد سلطان:" الحكومة وضعت استراتيجية السكان 2030، والتى تهدف فى المقام الأول للتصدى لهذه الأزمة، وحديث الرئيس عن القضية وإلقاء الضوء عليها خلال حديثه اليوم مع الإعلامى عمرو أديب، ومن قبل فى العديد من اللقاءات، يؤكد أنها قضية أمن قومى تستوجب سرعة تضافر الجهود سواء الحكومية أو الخاصة للقضاء عليها وإيجاد حلول عاجلة وسريعة لها.

وتابع عضو مجلس النواب، محمد سلطان:" الرئيس عبد الفتاح السيسى، يلقى الضوء على كافة القضايا التى تنعكس على المجتمع ودائما ما يتسم حديثه بالمصداقية والشفافية المطلقة، فهو دائما يتحدث من القلب، ويلقى الضوء على المشاكل التى تمثل عقبة فى طريق تحقيق التنمية المستدامة التى شعرت الدولة فى تحقيقها من توليه مقاليد الحكم، واليوم يؤكد خلال حديثه على خطورة الزيادة السكانية ولهذا يجب أن يكون هناك دور للمجتمع المدني فى هذه القضية.