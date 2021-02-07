فيديو .. الرئيس : عايزين 4 تريليونات جنيه لـ حل مشكلة العشوائيات

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال اتصال هاتفى مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، والذى يُعرض على فضائية "mbc مصر"، اليوم السبت، قائلا: "أنتم نسيتم البلد كبرت .. الناس عايزه تعيش ويبقى ليها بيوت".

وذكر أن الإسكندرية تحتاج إلى 400 مليار جنيه للقضاء على حجم العشوائيات المنتشرة على مستوى مراكزها فقط.

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